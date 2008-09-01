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Хакназаров Хамдам

Место рождения

кишлак Зимтуд, Пенджикендский район, Таджикистан

Дата рождения

Около 1936

Дата смерти

?.09.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936

Отец: Хакназаров Хакназар

Мать: Хакназаров Холой

кишлак Зимтуд, Пенджикендский район, Таджикистан
Рождение ребёнка
02.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусавар

кишлак Зимтуд, Пенджикендский район, Таджикистан
Рождение ребёнка
1966

Дочь: Холой

Мать ребёнка: Мусавар

кишлак Зимтуд, Пенджикендский район, Таджикистан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хакназаров Фотима

Смерть
?.09.2008
Причина смерти: Болезнь
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