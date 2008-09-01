Хакназаров Хамдам
Место рождениякишлак Зимтуд, Пенджикендский район, Таджикистан
Дата рожденияОколо 1936
Дата смерти?.09.2008
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936
Отец: Хакназаров Хакназар
Мать: Хакназаров Холой
кишлак Зимтуд, Пенджикендский район, Таджикистан
Рождение ребёнка
02.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мусавар
кишлак Зимтуд, Пенджикендский район, Таджикистан
Рождение ребёнка
1966
кишлак Зимтуд, Пенджикендский район, Таджикистан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хакназаров Фотима
Смерть
?.09.2008
Причина смерти: Болезнь