Кузуб Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.11.1963
Сын: Мисюрин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Мисюрин Василий
Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.05.?
Дочь: Коробова Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Мисюрин Василий
Рождение ребёнка
18.11.?
Дочь: Мисюрина Галина Васильевна
Отец ребёнка: Мисюрин Василий