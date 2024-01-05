Кузуб Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузуб Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1963

Сын: Мисюрин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Мисюрин Василий

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.05.?

Дочь: Коробова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Мисюрин Василий

Рождение ребёнка
18.11.?

Дочь: Мисюрина Галина Васильевна

Отец ребёнка: Мисюрин Василий

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