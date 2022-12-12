Матюков Яков
Место рождения
Дата рождения16.10.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1889
Отец: Матюков Константин
Мать: Матюкова Пелагия
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Романова Анна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
08.04.1927
Сын: Матюков Василий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1931
Сын: Матюков Алексей
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно