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Матюков Яков

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Место рождения

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

16.10.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1858 г.р.

Жена

Дети

1923 г.р.
1925 г.р.
1927 г.р.
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1889

Отец: Матюков Константин

Мать: Матюкова Пелагия

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Романова Анна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
05.05.1925

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
08.04.1927

Сын: Матюков Василий

Мать ребёнка: ?

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1931

Сын: Матюков Алексей

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Место жительства
Неизвестно
Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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