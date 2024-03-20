Гутова Худякова Васса Филалеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГутова Худякова Васса Филалеевна

Гутова Худякова Васса Филалеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1922

Сын: Худяков Илларион Клементий Иванович

Отец ребёнка: Худяков Иван Макарович

Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Худякова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Худяков Иван Макарович

Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Иван Макарович

Место жительства
Неизвестно
Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close