Гутова Худякова Васса Филалеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1922
Сын: Худяков Илларион Клементий Иванович
Отец ребёнка: Худяков Иван Макарович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Худякова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Худяков Иван Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно