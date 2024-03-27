Макальский (Матыльская) Хая Ита «Анна» — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макальский (Матыльская) Хая Ита «Анна»

Место рождения

Украинская ССР Город Каменец-Подольский

Дата рождения

1880

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1862 г.р.

Муж

1868 г.р.

Дети

Около 1912 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Мотыльский Арон

Мать: Матыльская Злата

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Makalsky Ilya

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
1886
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: (Макальский) Рива

Отец ребёнка: Makalsky Ilya

Смерть
1969

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