Макальский (Матыльская) Хая Ита «Анна»
Место рожденияУкраинская ССР Город Каменец-Подольский
Дата рождения1880
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Мотыльский Арон
Мать: Матыльская Злата
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Makalsky Ilya
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
1886
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: (Макальский) Рива
Отец ребёнка: Makalsky Ilya
Смерть
1969