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Мартын Никифорович

Место рождения

Сырковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1699

Дата смерти

С 1778 по 1779

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1701 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Сырковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Парфентьевна

Рождение ребёнка
1724

Сын: Симон Мартынович

Мать ребёнка: Анна Парфентьевна

Сырковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Пантелей Мартынович

Мать ребёнка: Анна Парфентьевна

Сырковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
С 1778 по 1779
Сырковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

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