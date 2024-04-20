Мартын Никифорович
Место рождения
Дата рождения1699
Дата смертиС 1778 по 1779
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Парфентьевна
Рождение ребёнка
1724
Сын: Симон Мартынович
Мать ребёнка: Анна Парфентьевна
Рождение ребёнка
1727
Сын: Пантелей Мартынович
Мать ребёнка: Анна Парфентьевна
Смерть
С 1778 по 1779