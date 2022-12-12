Харлам Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарлам Кондратьевич

Харлам Кондратьевич

avatar

Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1680 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
С 1708 по 1718

Сын: Максим Харлампиевич

Мать ребёнка: Наталья

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1713 ст.

Сын: Василий Харлампиевич

Мать ребёнка: Наталья

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close