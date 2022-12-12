Харлам Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1680 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1708 по 1718
Сын: Максим Харлампиевич
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Около 1713 ст.
Сын: Василий Харлампиевич
Мать ребёнка: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Смерть
Неизвестно