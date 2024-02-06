Илья Константинович Иван Иван/Илья Константинович / Кондратиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти16.08.1883
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Мать: Катерина
Бракосочетание
08.06.1842
Жена: Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
01.01.1857
Сын: Брашкин Занкин Михаил Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.08.1883