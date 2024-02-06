Илья Константинович Иван Иван/Илья Константинович / Кондратиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Константинович Иван Иван/Илья Константинович / Кондратиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

16.08.1883

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1804 г.р.

Жена

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: Катерина

Бракосочетание
08.06.1842

Жена: Прасковья Ильинична

Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1857

Сын: Брашкин Занкин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Ильинична

Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
16.08.1883
Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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