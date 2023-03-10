(Щербаков) Антонина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения13.06.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1902
МК п.Январцевский, 1902
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака, девица
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
16.06.1902
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Смерть
Неизвестно