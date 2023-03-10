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(Щербаков) Антонина Сергеевна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

13.06.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1902

Отец: Щербаков Сергей Антонович

Мать: Щербаков (Неизвестно) Елена Захаровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака, девица
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
16.06.1902
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Смерть
Неизвестно

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