Lupyan (Botvinnik) Tsipa (Tsilya) 14.12.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Lupyan (Botvinnik) Tsipa (Tsilya)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1917

Дата смерти

24.12.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

1887 г.р.

Муж

1912 г.р.
1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1917

Отец: בוטוויניק יעקב

Мать: בוטוויניק (ריפס) פרומה

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Lupyan Avsey

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Lupyan Avsey

Работа или профессия
Неизвестно
bookkeeper
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Бракосочетание
Около 1940

Муж: Dreyzin Lev Markovich

Бракосочетание
08.03.1948

Муж: Lupyan Avsey

Смерть
24.12.2015
Brooklyn
Похороны
28.12.2015
Iselin

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