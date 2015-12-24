Lupyan (Botvinnik) Tsipa (Tsilya)
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1917
Дата смерти24.12.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1917
Отец: בוטוויניק יעקב
Мать: בוטוויניק (ריפס) פרומה
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Lupyan Avsey
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Lupyan Avsey
Работа или профессия
Неизвестно
bookkeeper
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Бракосочетание
Около 1940
Бракосочетание
08.03.1948
Муж: Lupyan Avsey
Смерть
24.12.2015
Brooklyn
Похороны
28.12.2015
Iselin