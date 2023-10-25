Пышков Филипп Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПышков Филипп Васильевич

Пышков Филипп Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

26.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пышков Степан

Мать ребёнка: Феврония Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Феврония Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феврония Елисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Елисеевна

Смерть
26.01.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close