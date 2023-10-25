Пышков Филипп Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти26.01.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пышков Степан
Мать ребёнка: Феврония Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Феврония Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Феврония Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Елисеевна
Смерть
26.01.1942