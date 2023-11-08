Данила Спиридонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1745
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спирка? Савельев?
Рождение ребёнка
1691
Сын: Семен Данилов
Мать ребёнка: Марфа Алексеева
Рождение ребёнка
1705
Сын: Петр Данилов
Мать ребёнка: Марфа Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1745