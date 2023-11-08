Данила Спиридонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данила Спиридонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1745

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1716 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спирка? Савельев?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1691

Сын: Семен Данилов

Мать ребёнка: Марфа Алексеева

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1705

Сын: Петр Данилов

Мать ребёнка: Марфа Алексеева

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
До 1745
Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
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