Титов Виталий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1934
Дата смерти12.09.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1934
Отец: Титов Яков Павлович
Мать: Титова Ольга Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1982
Дочь: Титова Ирина Витальевна
Мать ребёнка: Титова (Винокурова) Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
27.09.1983
Мать ребёнка: Титова (Винокурова) Наталья Викторовна
Смерть
12.09.1997