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Титов Виталий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1934

Дата смерти

12.09.1997

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1934

Отец: Титов Яков Павлович

Мать: Титова Ольга Трифоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова (Винокурова) Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
01.08.1982

Дочь: Титова Ирина Витальевна

Мать ребёнка: Титова (Винокурова) Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
27.09.1983

Сын: Титов Игорь Витальевич

Мать ребёнка: Титова (Винокурова) Наталья Викторовна

Смерть
12.09.1997

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