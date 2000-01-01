Блинов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1930

Отец: Обухов Иван Андреевич

Мать: Обухова Александра Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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