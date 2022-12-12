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Куденеко Иван Сергеевич

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Место рождения

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

03.01.1905 ст.

Дата смерти

27.12.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1905 ст.

Отец: Куденеко Сергей Кондратович

Мать: Куденеко Марфа Молаховна

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
23.04.1936

Сын: Куденеко Виктор Иванович

Мать ребёнка: Куденеко Марфа Кузьминовна

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куденеко Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Куденеко Марфа Кузьминовна

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паскарь Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Куденеко Марфа Кузьминовна

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараканова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Куденеко Марфа Кузьминовна

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубрицкая Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Куденеко Марфа Кузьминовна

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куденеко Марфа Кузьминовна

Смерть
27.12.1972
Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
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