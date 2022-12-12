Куденеко Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения03.01.1905 ст.
Дата смерти27.12.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1905 ст.
Рождение ребёнка
23.04.1936
Мать ребёнка: Куденеко Марфа Кузьминовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куденеко Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Куденеко Марфа Кузьминовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паскарь Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Куденеко Марфа Кузьминовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараканова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Куденеко Марфа Кузьминовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубрицкая Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Куденеко Марфа Кузьминовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.1972