Богатырева Анна Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогатырева Анна Филиппова

Богатырева Анна Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатырев Арсений Евдокимов

Рождение ребёнка
1866

Сын: Богатырев Александр Арсениев

Отец ребёнка: Богатырев Арсений Евдокимов

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1873

Сын: Богатырев Илья Арсеньев

Отец ребёнка: Богатырев Арсений Евдокимов

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1875

Сын: Богатырев Ефим Арсеньев

Отец ребёнка: Богатырев Арсений Евдокимов

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Богатырева Акилина Арсеньева

Отец ребёнка: Богатырев Арсений Евдокимов

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Богатырева Наталья Арсеньева

Отец ребёнка: Богатырев Арсений Евдокимов

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.