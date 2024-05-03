Богатырева Анна Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Сын: Богатырев Александр Арсениев
Отец ребёнка: Богатырев Арсений Евдокимов
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Богатырев Арсений Евдокимов
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Богатырев Арсений Евдокимов
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Богатырева Акилина Арсеньева
Отец ребёнка: Богатырев Арсений Евдокимов
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Богатырева Наталья Арсеньева
Отец ребёнка: Богатырев Арсений Евдокимов
Смерть
Неизвестно