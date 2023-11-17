- Стефанида Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Стефанида Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1907 ст.

Сын: - Георгий Иванович

Отец ребёнка: - Иван Яковлевич

Рубцово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.161-162 (Рождение №-33м)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Иван Яковлевич

Смерть
1907
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