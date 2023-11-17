- Стефанида Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.04.1907 ст.
Сын: - Георгий Иванович
Отец ребёнка: - Иван Яковлевич
Рубцово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.161-162 (Рождение №-33м)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Иван Яковлевич
Смерть
1907