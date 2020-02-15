Кураколова (Чугунова) Валентина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кураколова (Чугунова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.02.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чугунов Алексей

Мать: Чугунова (Елисеева) Анна

Рождение ребёнка
05.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кураколов Владимир

Рождение ребёнка
1961

Сын: Кураколов Алексей

Отец ребёнка: Кураколов Владимир

Смерть
15.02.2020
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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