Кураколова (Чугунова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чугунов Алексей
Мать: Чугунова (Елисеева) Анна
Рождение ребёнка
05.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кураколов Владимир
Рождение ребёнка
1961
Сын: Кураколов Алексей
Отец ребёнка: Кураколов Владимир
Смерть
15.02.2020
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Причина смерти: Естественная смерть/старость