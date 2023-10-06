Васильева (Емельянова) Надежда Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Емельянова) Надежда Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Емельянов Константин Нилович

Мать: Емельянова Пелагея Петровна

Смоленской губернии, Духовщинского уезда, Капыревшинской области, безземельная крестьянка.
Бракосочетание
12.03.1897

Муж: Васильев Иосиф Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Метрика о бракосочетании: Ивановский сорок Церковь св. Алексия Митрополита на Малой Алексеевской улице (ч. I-III)
Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Скулова Вера Иосифовна

Отец ребёнка: Васильев Иосиф Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Александр Иосифович

Отец ребёнка: Васильев Иосиф Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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