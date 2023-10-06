Васильева (Емельянова) Надежда Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Смоленской губернии, Духовщинского уезда, Капыревшинской области, безземельная крестьянка.
Бракосочетание
12.03.1897
Метрика о бракосочетании: Ивановский сорок Церковь св. Алексия Митрополита на Малой Алексеевской улице (ч. I-III)
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Скулова Вера Иосифовна
Отец ребёнка: Васильев Иосиф Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Александр Иосифович
Отец ребёнка: Васильев Иосиф Васильевич
Смерть
Неизвестно