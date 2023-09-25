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Сухоярский Петр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Сухоярский Николай

Мать: ?

Рождение ребёнка
22.09.1938

Дочь: Сухоярская Клара Петровна

Мать ребёнка: Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
01.08.1942

Дочь: Сухоярская Раиса Петровна

Мать ребёнка: Таисия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таисия Ивановна

Смерть
1980
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