Каптерев Пётр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каптерев Пётр Фёдорович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.07.1849

Дата смерти

07.09.1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1872 по 1921
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1921 по 1922
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
07.09.1922
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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