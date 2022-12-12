Каптерев Пётр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения19.07.1849
Дата смерти07.09.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1872 по 1921
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1921 по 1922
Смерть
07.09.1922