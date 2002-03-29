Бацаева Лемка Алиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бацаева Лемка Алиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1956

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1956

Отец: Бацаев Али Юсупович

Мать: не указана

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