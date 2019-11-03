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Внуков Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

03.11.2019

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Внуков Михаил Евсеевич

Мать: (Казанова) Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.11.2019

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