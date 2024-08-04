Еремин Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1924
Дата смерти16.02.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1924
Отец: Еремин Алексей
Мать: Еремина Мария
Рождение ребёнка
07.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еремина (Васильева) Нина Ивановна
Бракосочетание
16.07.1949
Смерть
16.02.1976
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Умер от атеросклеротический кардиосклероз