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Еремин Владимир Алексеевич

Место рождения

Константиновское, Ступино, Московская область

Дата рождения

12.07.1924

Дата смерти

16.02.1976

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1924

Отец: Еремин Алексей

Мать: Еремина Мария

Константиновское, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
07.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремина (Васильева) Нина Ивановна

Бракосочетание
16.07.1949

Жена: Еремина (Васильева) Нина Ивановна

Смерть
16.02.1976
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Умер от атеросклеротический кардиосклероз

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