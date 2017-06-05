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Яковлев Максим Олегович
Яковлев Максим Олегович
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Место рождения
Ташкент
Дата рождения
12.02.1974
Пол
Мужской
Отец
Яковлев Олег Васильевич
1948 г.р.
Мать
Быкова Наталья Константиновна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
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МЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1974
Отец:
Яковлев Олег Васильевич
Мать:
Быкова Наталья Константиновна
Ташкент
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