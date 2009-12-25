Тоницой (Майер) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тоницой (Майер) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1978

Дата смерти

25.12.2009

Пол

Женский

Отец

1943 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1978

Отец: Майер Борис

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.04.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.04.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

г. Сургут
Смерть
25.12.2009
г. Сургут
Похороны
Неизвестно
г. Сургут
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