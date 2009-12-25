Тоницой (Майер) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1978
Дата смерти25.12.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1978
Отец: Майер Борис
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.04.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.04.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
г. Сургут
Смерть
25.12.2009
г. Сургут
Похороны
Неизвестно
г. Сургут