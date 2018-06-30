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Введенский Валерий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1929

Дата смерти

30.06.2018

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1929

Отец: Введенский Михаил Владимирович

Мать: Введенская (Румянцева) Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Введенская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
03.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Введенская Мария Ивановна

Ново-Окатово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Введенская Мария Ивановна

Ново-Окатово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
30.06.2018

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