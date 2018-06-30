Введенский Валерий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1929
Дата смерти30.06.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Введенская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Введенская Мария Ивановна
Смерть
30.06.2018