Федоров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Михаил

Место рождения

деревня Ольховка, Окуловский р-н, Новгородская губегния, Российская империя, Окуловский, Новгородская, Российская империя

Дата рождения

1913

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Федоров Дмитрий

Мать: (Федорова) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дресвянина) Таисья

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Дресвянина) Таисья

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Дресвянина) Таисья

Смерть
1988
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

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