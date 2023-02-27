Федоров Михаил
Место рождениядеревня Ольховка, Окуловский р-н, Новгородская губегния, Российская империя, Окуловский, Новгородская, Российская империя
Дата рождения1913
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Федоров Дмитрий
Мать: (Федорова) Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Дресвянина) Таисья
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Дресвянина) Таисья
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Дресвянина) Таисья
Смерть
1988
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область