Бровцын Александр Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1861
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щеховская Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Бровцына Олимпиада Евграфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бровцына Любовь Александровна
Мать ребёнка: Бровцына Олимпиада Евграфовна
Смерть
1861
Хочени, Батецкий муниципальный район, Новгородская область