Бровцын Александр Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровцын Александр Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1861

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Бровцын Евдоким Иванович

Мать: Бровцына Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бровцына Олимпиада Евграфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щеховская Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Бровцына Олимпиада Евграфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бровцына Любовь Александровна

Мать ребёнка: Бровцына Олимпиада Евграфовна

Смерть
1861
Хочени, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
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