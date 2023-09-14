Кравцов Виктор Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.06.2018
Сын: Кравцов Николай Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.01.2021
Сын: Кравцов Владимир Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности