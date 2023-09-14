Кравцов Виктор Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравцов Виктор Викторович

Кравцов Виктор Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.2018

Сын: Кравцов Николай Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.01.2021

Сын: Кравцов Владимир Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close