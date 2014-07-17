Ляховский Евгений Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляховский Евгений Сергеевич

Место рождения

город Челкар Казахской ССР

Дата рождения

10.03.1929

Дата смерти

17.07.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1929

Отец: Ляховский Сергей Вячеславович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляховский Юрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Ляховская Валентина Евсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляховская Валентина Евсеевна

Смерть
17.07.2014
Вилючинск, Вилючинский ЗАТО, Камчатский край

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