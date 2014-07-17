Ляховский Евгений Сергеевич
Место рождениягород Челкар Казахской ССР
Дата рождения10.03.1929
Дата смерти17.07.2014
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1929
Отец: Ляховский Сергей Вячеславович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ляховский Юрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Ляховская Валентина Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.07.2014
Вилючинск, Вилючинский ЗАТО, Камчатский край