Новиков Козьма (Косма) Между 1882 и 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новиков Козьма (Косма)

Место рождения

Глагольня, Мосальский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Между 1882 и 1883

Дата смерти

До 1945

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1882 и 1883

Отец: Новиков Иоанн

Мать: не указана

Глагольня, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Денис

Мать ребёнка: Новикова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бокова (Новикова) Клавдия

Мать ребёнка: Новикова Анна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Бракосочетание
22.?.1901

Жена: Новикова Анна

Рождение ребёнка
01.05.1906

Дочь: Буцневий (Новикова) Ирина Кузьминична

Мать ребёнка: Новикова Анна

Глагольня, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.10.1908

Сын: Новиков Андрей

Мать ребёнка: Новикова Анна

Глагольня, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Московская обл., д. Глагольня
Место жительства
1913
Владивосток
Переехал из Калужской области, Мосальский уезд, деревня Глагольня во Владивосток
Рождение ребёнка
19.02.1915

Дочь: Аристархова (Новикова) Зинаида

Мать ребёнка: Новикова Анна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
09.11.1916

Сын: Новиков Александр

Мать ребёнка: Новикова Анна

Флотская 46, Владивосток, Россия
Рождение ребёнка
16.01.1921

Сын: Новиков Леонид

Мать ребёнка: Новикова Анна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
До 1945
Владивосток, Владивостокский, Приморский край

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