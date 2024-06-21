Новиков Козьма (Косма)
Место рождения
Дата рожденияМежду 1882 и 1883
Дата смертиДо 1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1882 и 1883
Отец: Новиков Иоанн
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Денис
Мать ребёнка: Новикова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бокова (Новикова) Клавдия
Мать ребёнка: Новикова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Бракосочетание
22.?.1901
Жена: Новикова Анна
Рождение ребёнка
01.05.1906
Дочь: Буцневий (Новикова) Ирина Кузьминична
Мать ребёнка: Новикова Анна
Рождение ребёнка
01.10.1908
Сын: Новиков Андрей
Мать ребёнка: Новикова Анна
Московская обл., д. Глагольня
Место жительства
1913
Владивосток
Переехал из Калужской области, Мосальский уезд, деревня Глагольня во Владивосток
Рождение ребёнка
19.02.1915
Дочь: Аристархова (Новикова) Зинаида
Мать ребёнка: Новикова Анна
Рождение ребёнка
09.11.1916
Сын: Новиков Александр
Мать ребёнка: Новикова Анна
Флотская 46, Владивосток, Россия
Рождение ребёнка
16.01.1921
Сын: Новиков Леонид
Мать ребёнка: Новикова Анна
Смерть
До 1945