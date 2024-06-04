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Солодянкин Иван Авраамов

Место рождения

Середовинская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

07.02.1754

Дата смерти

После 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1754

Отец: Солодянкин Авраам Матвеев

Мать: Солодянкина (Рылова) Марфа Родионова

Середовинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
содержащий ландмилицию
Место жительства
Неизвестно
Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
24.01.1773

Жена: Солодянкина (Навалихина) Агафья Григорьева

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Солодянкин Давыд Иванов

Мать ребёнка: Солодянкина (Навалихина) Агафья Григорьева

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Солодянкин Иван Иванов

Мать ребёнка: Солодянкина (Навалихина) Агафья Григорьева

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1790

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