Солодянкин Иван Авраамов
Место рождения
Дата рождения07.02.1754
Дата смертиПосле 1790
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1754
Работа или профессия
Неизвестно
содержащий ландмилицию
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1773
Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Солодянкина (Навалихина) Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Солодянкина (Навалихина) Агафья Григорьева
Смерть
После 1790