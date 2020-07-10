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Шабашев Николай Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1947

Дата смерти

10.07.2020

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1947

Отец: Шабашев Афанасий Михайлович

Мать: Шабашева Екатерина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабашева (Антипина) Светлана Эросовна

Рождение ребёнка
20.02.1974

Сын: Шабашев Антон Николаевич

Мать ребёнка: Шабашева (Антипина) Светлана Эросовна

Рождение ребёнка
27.03.1977

Сын: Шабашев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Шабашева (Антипина) Светлана Эросовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.07.1984

Сын: Шабашев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Шабашева (Антипина) Светлана Эросовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.05.1989

Дочь: Шабашева Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Шабашева (Антипина) Светлана Эросовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
10.07.2020

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