Шабашев Николай Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1947
Дата смерти10.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1974
Мать ребёнка: Шабашева (Антипина) Светлана Эросовна
Рождение ребёнка
27.03.1977
Сын: Шабашев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Шабашева (Антипина) Светлана Эросовна
Рождение ребёнка
30.07.1984
Сын: Шабашев Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Шабашева (Антипина) Светлана Эросовна
Рождение ребёнка
07.05.1989
Дочь: Шабашева Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Шабашева (Антипина) Светлана Эросовна
Смерть
10.07.2020