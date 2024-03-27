Закирзянов Габдулбяр Закирьянович
Место рожденияТатарская АССР, Балтасинский р-н, д. Ура
Дата рождения15.02.1920
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Закирзянова Гульмахия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Закирзянова Гульмахия
Военная служба
Неизвестно
Закирзянов Габдульбар Закирзянович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: 15.02.1920 Место рождения: Татарская АССР, Балтасинский р-н, д. Ура Дата призыва: 27.11.1940 Место призыва: Балтасинский РВК, Татарская АССР, Балтасинский р-н Воинское звание: ефрейтор Информация об архиве - Источник информации: ВК Татарской АССР Фонд ист. информации: ВК Балтасинского района Дело ист. информации: 21000549
Закирьянов Габдулвар Именной список части Дата рождения: __.__.1920 Место рождения: Татарская АССР, г. Казань, Балтасинский р-н, д. Уфа Дата призыва: __.__.1940 Место призыва: Балтасинский РВК, Татарс... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Закирьянов Габдулбар Закирьянович Ефрейтор, __.__.1920Татарская АССР, Балтасинский р-н, д. Ура. Сводная картотека Перечень наград 31.08.1945 Медаль «За боевые заслуги»
Закирзянов Габдульбар Закирзянович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1920Татарская АССР, Балтасинский р-н, с. Балтаси. Юбилейная картотека
Смерть
1999
Балтаси