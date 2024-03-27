Закирзянов Габдулбяр Закирьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закирзянов Габдулбяр Закирьянович

Место рождения

Татарская АССР, Балтасинский р-н, д. Ура

Дата рождения

15.02.1920

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарская АССР, Балтасинский р-н, д. Ура
Рождение ребёнка
15.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закирзянова Гульмахия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закирзянова Гульмахия

Военная служба
Неизвестно
Закирзянов Габдульбар Закирзянович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: 15.02.1920 Место рождения: Татарская АССР, Балтасинский р-н, д. Ура Дата призыва: 27.11.1940 Место призыва: Балтасинский РВК, Татарская АССР, Балтасинский р-н Воинское звание: ефрейтор Информация об архиве - Источник информации: ВК Татарской АССР Фонд ист. информации: ВК Балтасинского района Дело ист. информации: 21000549
Закирьянов Габдулвар Именной список части Дата рождения: __.__.1920 Место рождения: Татарская АССР, г. Казань, Балтасинский р-н, д. Уфа Дата призыва: __.__.1940 Место призыва: Балтасинский РВК, Татарс... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Закирьянов Габдулбар Закирьянович Ефрейтор, __.__.1920Татарская АССР, Балтасинский р-н, д. Ура. Сводная картотека Перечень наград 31.08.1945 Медаль «За боевые заслуги»
Закирзянов Габдульбар Закирзянович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1920Татарская АССР, Балтасинский р-н, с. Балтаси. Юбилейная картотека
Смерть
1999
Балтаси
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