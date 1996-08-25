Белов Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1996

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1996

Отец: Белов Владимир Геннадьевич

Мать: Белова Эльза Геннадьевна

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