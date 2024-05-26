Назаров Иосиф Петров
Место рожденияЛевошево
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1886
Рождение ребёнка
11.10.1888
Мать ребёнка: Назарова (Сафонова) Кристина (Христинья, Харитина) Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Назарова Наталья Иосифова
Мать ребёнка: Назарова (Сафонова) Кристина (Христинья, Харитина) Моисеева
Смерть
Неизвестно