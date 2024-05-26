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Назаров Иосиф Петров

Место рождения

Левошево

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1886

Жена: Назарова (Сафонова) Кристина (Христинья, Харитина) Моисеева

Рождение ребёнка
11.10.1888

Сын: Назаров Андрей Иосифов

Мать ребёнка: Назарова (Сафонова) Кристина (Христинья, Харитина) Моисеева

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Назарова Наталья Иосифова

Мать ребёнка: Назарова (Сафонова) Кристина (Христинья, Харитина) Моисеева

Смерть
Неизвестно

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