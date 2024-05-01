Спирина Арина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Дочь: (Спирина) Варвара Осиповна
Отец ребёнка: Спирин Осип Гарасимович
Рождение ребёнка
1722
Отец ребёнка: Спирин Осип Гарасимович
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Спирин Осип Гарасимович
Смерть
Неизвестно