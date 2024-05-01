Спирина Арина Павловна 1689 — найти родственников по фамилии на Familio
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Спирина Арина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
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Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Дочь: (Спирина) Варвара Осиповна

Отец ребёнка: Спирин Осип Гарасимович

Рождение ребёнка
1722

Сын: Спирин Семен Осипович

Отец ребёнка: Спирин Осип Гарасимович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Спирин Никита Осипович

Отец ребёнка: Спирин Осип Гарасимович

Смерть
Неизвестно

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