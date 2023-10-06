Дубовицкая (Озерова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубовицкая (Озерова) Мария Ивановна

Дубовицкая (Озерова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1821

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Озеров Иван Петрович

Мать: Озерова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
17.02.1815

Сын: Дубовицкий Петр Александрович

Отец ребёнка: Дубовицкий Александр Петрович

Рождение ребёнка
12.04.1817

Дочь: Надежда Александровна

Отец ребёнка: Дубовицкий Александр Петрович

Рождение ребёнка
26.06.1820

Дочь: Мерхелевич София Александровна

Отец ребёнка: Дубовицкий Александр Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовицкий Александр Петрович

Смерть
1821
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close