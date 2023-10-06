Дубовицкая (Озерова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1821
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Озеров Иван Петрович
Рождение ребёнка
17.02.1815
Сын: Дубовицкий Петр Александрович
Отец ребёнка: Дубовицкий Александр Петрович
Рождение ребёнка
12.04.1817
Дочь: Надежда Александровна
Отец ребёнка: Дубовицкий Александр Петрович
Рождение ребёнка
26.06.1820
Дочь: Мерхелевич София Александровна
Отец ребёнка: Дубовицкий Александр Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1821