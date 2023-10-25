Шкурко (Морозова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.07.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шкурко Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
28.12.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шкурко Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно