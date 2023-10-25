Шкурко (Морозова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкурко (Морозова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1981 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шкурко Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
28.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шкурко Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкурко Владимир Николаевич

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