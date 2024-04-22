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Филиппова Ирина Сергеевна
Филиппова Ирина Сергеевна
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Древо
Место рождения
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
Дата рождения
04.06.1987
Пол
Женский
Отец
Филиппов Сергей Владимирович
1954 г.р.
Мать
Филиппова Галина Ивановна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1987
Отец:
Филиппов Сергей Владимирович
Мать:
Филиппова Галина Ивановна
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
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