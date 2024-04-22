Филиппова Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппова Ирина Сергеевна

Филиппова Ирина Сергеевна

avatar

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

04.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1987

Отец: Филиппов Сергей Владимирович

Мать: Филиппова Галина Ивановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close