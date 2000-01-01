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מלנר (איגר) קלרה חיה
מלנר (איגר) קלרה חיה
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1855
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Eger שמואל יעקב
1818 г.р.
Мать
איגר (כהן) שרה קלרה
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец:
Eger שמואל יעקב
Мать:
איגר שרה קלרה
Смерть
Неизвестно
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