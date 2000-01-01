מלנר (איגר) קלרה חיה — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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מלנר (איגר) קלרה חיה

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1818 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Eger שמואל יעקב

Мать: איגר שרה קלרה

Смерть
Неизвестно
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