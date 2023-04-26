Сытник Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСытник Анатолий

Сытник Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сытник Пётр

Мать: Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Смерть
Неизвестно

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