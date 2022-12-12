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Muru Johann

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Место рождения

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

Около 1798 г.р.

Жена

Около 1816 г.р.

Дети

1850 г.р.
1855 г.р.
Около 1861 г.р.

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Muru Zacharias

Мать: Anna

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Löytysi / Левдузи
Бракосочетание
05.12.1848

Жена: Walborg

Тюро
Рождение ребёнка
02.08.1850

Сын: Муру Adam

Мать ребёнка: Walborg

Рождение ребёнка
05.01.1855

Сын: Muru Zacharias

Мать ребёнка: Walborg

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Löytysi / Левдузи
Рождение ребёнка
Около 14.07.1861

Сын: Muru Andreas

Мать ребёнка: Walborg

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Löytysi / Левдузи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Muru Иосиф

Мать ребёнка: Walborg

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Löytysi / Левдузи
Смерть
Неизвестно
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