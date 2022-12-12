Muru Johann
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Muru Zacharias
Мать: Anna
Löytysi / Левдузи
Бракосочетание
05.12.1848
Жена: Walborg
Тюро
Рождение ребёнка
05.01.1855
Сын: Muru Zacharias
Мать ребёнка: Walborg
Löytysi / Левдузи
Рождение ребёнка
Около 14.07.1861
Сын: Muru Andreas
Мать ребёнка: Walborg
Löytysi / Левдузи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Muru Иосиф
Мать ребёнка: Walborg
Löytysi / Левдузи
Смерть
Неизвестно