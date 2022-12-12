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Момотова Прасковья Мироновна

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Место рождения

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Момотов Мирон

Мать: Момотова Анна Константиновна

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
место рождения предположительно
Бракосочетание
Около 1914

Муж: Меднов Андрей Игнатович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Бахвалова Полина Андреевна

Отец ребёнка: Меднов Андрей Игнатович

Родилась либо в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского (ныне село упразднено), либо предположительно в Вологодской губернии Тотемском уезде.
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Дубниченко Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Меднов Андрей Игнатович

Родилась либо в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского (ныне село упразднено), либо предположительно в Вологодской губернии Тотемском уезде.
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Меднова Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Меднов Андрей Игнатович

Нижнеантоновский, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Родилась либо в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского (ныне село упразднено), либо предположительно в Вологодской губернии Тотемском уезде.
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Кравченко Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Меднов Андрей Игнатович

Родилась либо в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Орловского района Ростовской области (ныне село упразднено)
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Быкова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Меднов Андрей Игнатович

Родилась либо в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Орловского района Ростовской области (ныне село упразднено)
Место жительства
Между 1943 и 1953
Таловый, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1967
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