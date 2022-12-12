Момотова Прасковья Мироновна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Момотов Мирон
место рождения предположительно
Бракосочетание
Около 1914
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Бахвалова Полина Андреевна
Отец ребёнка: Меднов Андрей Игнатович
Родилась либо в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского (ныне село упразднено), либо предположительно в Вологодской губернии Тотемском уезде.
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Дубниченко Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Меднов Андрей Игнатович
Родилась либо в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского (ныне село упразднено), либо предположительно в Вологодской губернии Тотемском уезде.
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Меднова Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Меднов Андрей Игнатович
Нижнеантоновский, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Родилась либо в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского (ныне село упразднено), либо предположительно в Вологодской губернии Тотемском уезде.
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Кравченко Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Меднов Андрей Игнатович
Родилась либо в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Орловского района Ростовской области (ныне село упразднено)
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Быкова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Меднов Андрей Игнатович
Родилась либо в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Орловского района Ростовской области (ныне село упразднено)
Место жительства
Между 1943 и 1953
Таловый, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1967