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Киселев Илья Васильевич

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Место рождения

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

19.07.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1910

Отец: Киселев Василий Никитин

Мать: Киселева Дарья Степанова

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселева Анастасия

Крещение
Неизвестно
Godparents:с. Можары Григорий Федоров Курдяев и д. Курбатовки прихода с. Александровки девица Надежда Степанова Кленяева
Смерть
Неизвестно
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