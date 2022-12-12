Киселев Илья Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.07.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1910
Отец: Киселев Василий Никитин
Мать: Киселева Дарья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселева Анастасия
Крещение
Неизвестно
Godparents:с. Можары Григорий Федоров Курдяев и д. Курбатовки прихода с. Александровки девица Надежда Степанова Кленяева
Смерть
Неизвестно