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Шегера Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1895

Дата смерти

05.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Думка Елизавета Игнатьевна

Отец ребёнка: Шегера Игнат Иванович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Нина Игнатьевна

Отец ребёнка: Шегера Игнат Иванович

Рождение ребёнка
06.01.1924

Сын: Шегера Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Шегера Игнат Иванович

Башуки, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Заремба Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Шегера Игнат Иванович

Башуки, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шегера Игнат Иванович

Смерть
05.09.1981
Пантаевка, Кіровоградська область
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