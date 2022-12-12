Шегера Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1895
Дата смерти05.09.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Думка Елизавета Игнатьевна
Отец ребёнка: Шегера Игнат Иванович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Нина Игнатьевна
Отец ребёнка: Шегера Игнат Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1924
Сын: Шегера Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Шегера Игнат Иванович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Заремба Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Шегера Игнат Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.09.1981
Пантаевка, Кіровоградська область