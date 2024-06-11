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Веденеев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Веденеев Иван Иванович

Мать ребёнка: Веденеева (Мелехова) Пелагея Григорьевна/ Дмитриевна

Ивашево, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.07.1914

Сын: Веденеев Петр Иванович

Мать ребёнка: Веденеева (Мелехова) Пелагея Григорьевна/ Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Веденеев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Веденеева (Мелехова) Пелагея Григорьевна/ Дмитриевна

Ивашево, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.08.1918

Дочь: Носова (Веденеева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Веденеева (Мелехова) Пелагея Григорьевна/ Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.08.1922

Сын: Веденеев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Веденеева (Мелехова) Пелагея Григорьевна/ Дмитриевна

Ивашево, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.10.1923

Сын: Веденеев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Веденеева (Мелехова) Пелагея Григорьевна/ Дмитриевна

Смерть
1943

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