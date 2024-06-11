Веденеев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Веденеева (Мелехова) Пелагея Григорьевна/ Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.07.1914
Мать ребёнка: Веденеева (Мелехова) Пелагея Григорьевна/ Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1915
Мать ребёнка: Веденеева (Мелехова) Пелагея Григорьевна/ Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.08.1918
Рождение ребёнка
10.08.1922
Рождение ребёнка
02.10.1923
Мать ребёнка: Веденеева (Мелехова) Пелагея Григорьевна/ Дмитриевна
Смерть
1943