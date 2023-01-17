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Мамонтов Иван Яковлев

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Место рождения

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Мамонтов Яков Димитриев

Мать: не указана

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1808

Сын: Мамонтов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Мамонтова Анна Захарева

Рождение ребёнка
1815

Сын: Мамонтов Порфирий (Перфилий) Иванов

Мать ребёнка: Мамонтова Анна Захарева

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1816

Сын: Мамонтов Василий Иванович

Мать ребёнка: Мамонтова Анна Захарева

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Шебалина Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Мамонтова Анна Захарева

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
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