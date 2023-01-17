Мамонтов Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Мамонтов Яков Димитриев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Мамонтова Анна Захарева
Рождение ребёнка
1815
Сын: Мамонтов Порфирий (Перфилий) Иванов
Мать ребёнка: Мамонтова Анна Захарева
Рождение ребёнка
1816
Сын: Мамонтов Василий Иванович
Мать ребёнка: Мамонтова Анна Захарева
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Шебалина Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Мамонтова Анна Захарева
Смерть
Неизвестно