Лоскутов Федор Иаковлев Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1851
В РС 1858 года 7 мая - 6,5 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1246~1247_3
Бракосочетание
До 1882
Рождение ребёнка
03.01.1883 ст.
Дочь: Лоскутова Татьяна Федорова Федоровна
Мать ребёнка: Лоскутова Елизавета Диева
4.01.1883 года крещение. восприемники: дочь девица Наталья. лл. 3 об.-4
Рождение ребёнка
11.06.1884 ст.
Сын: Лоскутова Пётр Федоров Федорович
Мать ребёнка: Лоскутова Елизавета Диева
Восприемники: Василий Тимофеев Глушков. Лл. 191 об.-192
Рождение ребёнка
05.06.1886 ст.
Сын: Лоскутов Панкратий Федоров Федорович
Мать ребёнка: Лоскутова Елизавета Диева
6.06.1886 года крещение. восприемники: Иван Иванов Лоскутов. Лл. 34 об. -35
Смерть
Неизвестно