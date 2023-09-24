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Лоскутов Федор Иаковлев Яковлевич

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Лоскутов Иаков (Яков) Егоров

Мать: Лоскутова Александра Самсоновна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 года 7 мая - 6,5 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1246~1247_3
Бракосочетание
До 1882

Жена: Лоскутова Елизавета Диева

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
03.01.1883 ст.

Дочь: Лоскутова Татьяна Федорова Федоровна

Мать ребёнка: Лоскутова Елизавета Диева

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
4.01.1883 года крещение. восприемники: дочь девица Наталья. лл. 3 об.-4
Рождение ребёнка
11.06.1884 ст.

Сын: Лоскутова Пётр Федоров Федорович

Мать ребёнка: Лоскутова Елизавета Диева

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемники: Василий Тимофеев Глушков. Лл. 191 об.-192
Рождение ребёнка
05.06.1886 ст.

Сын: Лоскутов Панкратий Федоров Федорович

Мать ребёнка: Лоскутова Елизавета Диева

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
6.06.1886 года крещение. восприемники: Иван Иванов Лоскутов. Лл. 34 об. -35
Смерть
Неизвестно

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